Міністр Степанов: Ковідний сертифікат може бути запущений в Україні до 1 липня

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Україна планує у найкоротші терміни розробити ковідний сертифікат, аби він уже запрацював з 1 липня 2021 року. Про це заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

Ковідні сертифікати — це робоча назва внутрішнього документа, який міститиме дані про вакцинацію, негативні результати ПЛР-тестів або одужання від COVID-19. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоровʼя, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку «Дія».

«Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни у максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював», — зазначив Степанов й додав, що потім український сертифікат інтегрують із європейським.

До їхнього впровадження українці, яким зробили дві дози щеплення, зможуть отримати за запитом паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним.