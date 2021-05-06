Міністр Степанов: Ковідний сертифікат може бути запущений в Україні до 1 липня
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Україна планує у найкоротші терміни розробити ковідний сертифікат, аби він уже запрацював з 1 липня 2021 року. Про це заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.
Ковідні сертифікати — це робоча назва внутрішнього документа, який міститиме дані про вакцинацію, негативні результати ПЛР-тестів або одужання від COVID-19. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоровʼя, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку «Дія».
«Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни у максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював», — зазначив Степанов й додав, що потім український сертифікат інтегрують із європейським.
До їхнього впровадження українці, яким зробили дві дози щеплення, зможуть отримати за запитом паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним.
- З 15 червня у країнах Європейського Союзу діятимуть санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЛР-тестів та іншу інформацію для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує дозволити в’їзд вакцинованим від коронавірусу туристам.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.