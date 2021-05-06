Министр Степанов: Ковидный сертификат может быть запущен в Украине до 1 июля

Украина планирует в кратчайшие сроки разработать ковидный сертификат, чтобы он уже заработал с 1 июля 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ковидные сертификаты — это рабочее название внутреннего документа, который будет содержать данные о вакцинации, негативных результатах ПЦР-тестов или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении «Дія».

«Считаю, что нам это надо запускать внутри страны в максимально сжатые сроки, если не в июне, то чтобы с 1 июля оно у нас на полную заработало», — отметил Степанов и добавил, что потом украинский сертификат интегрируют с европейским.