Держсекретар США Блінкен прибув до Києва. Зустрінеться із Зеленським та главою МЗС Кулебою

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня прибув до Києва. Про це він повідомив у Twitter.

«Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною і США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами тривалу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ», — наголосив держсекретар.

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У Києві він проведе зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими офіційними особами, повідомляє «Радіо Свобода».

У Держдепартаменті напередодні візиту Блінкена зазначили, що він має намір підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям агресії Росії.

Глава МЗС Кулеба заявив в коментарі CNN, що буде обговорювати з Блінкеном список військової підтримки США. За його словами, Україна, зокрема, запросить системи протиповітряної оборони і протиснайперські технології.

Кулеба уточнив, що йдеться не тільки про отримання зброї від США, але і про покупку, адже «партнерство повинно бути взаємовигідним».

Нагадаємо, 13 квітня у Брюсселі відбулася зустріч Кулеби та Блінкена — це була перша зустріч України та Штатів на вищому рівні після перемоги Джо Байдена.