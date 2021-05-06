В Україні за добу вакцинували понад 24 тисячі людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
В Україні за добу 5 травня коронавірус виявили у 6 038 українців й зробили 24 494 щеплення від нього. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.
Загалом з початку кампанії зробили 783 812 щеплень (дві дози отримали 419 людей).
Найбільшу кількість нових хворих зареєстрували у місті Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
Також за минулу добу шпиталізували 1 849 осіб, одужали 14 351, а померли 374.
Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 097 024 людей, з них одужали 1 711 709, померли 45 451.
- В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин. На час Великодня і травневих свят уряд вирішив не змінювати правила карантину. Водночас закликають релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.
- Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після великодніх і травневих свят.