The New York Times: Вздовж українського кордону ще залишається 80 тисяч російських військових

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Росія вивела лише кілька тисяч військовослужбовців з кордону з Україною — на його різних ділянках залишається ще приблизно 80 тисяч військових. Це досі є найбільшою кількістю сил, яку Росія накопичила там з моменту анексії Криму у 2014 році.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена.

Російські військові дійсно наказали деяким підрозділам повернутися в свої казарми до 1 травня — і вони дійсно відійшли від кордону. Але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку, як сигнал про те, що вони можуть повернутися, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розгорнути їх знову.

Представники адміністрації Байдена заявили, що вони сприймають постійну присутність військ на кордоні з Україною як сигнал Путіна про те, що він може зрівнятись — і фактично перевершити — за кількістю військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях США і НАТО в Європі. Йдеться про навчаннях під керівництвом США Defender — в них беруть участь 28 тисяч військових зі Сполучених Штатів і європейських союзників.

Військові аналітики відзначають, що розгортання військ Путіна явно призначалося для того, щоб бути видимим, це як спроба пограти мускулами і частина стандартної процедури Кремля, особливо на початку каденції нового американського президента. За словами офіційних осіб, Путін цілком може шукати способи перевірити рішучість Байдена, але небезпека полягає в тому, що будь-яке нарощування військової потужності може вийти з-під контролю або спровокувати більш глибоку кризу.

Американські чиновники зазначили, що залишаються невпевненими в тому, які саме цілі в Путіна.