Зеленський заявив про відсутність домовленостей з Росією про перемирʼя на Донбасі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба президента України
Президент Володимир Зеленський обговорив по телефону ситуацію на Донбасі з співголовою Українського кокусу в Сенаті США, сенатором Робертом Портманом. Глава держави зазначив, що мирних домовленостей з Росією не вдалося досягти і ситуація на фронті залишається небезпечною.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський підкреслив, що так і не вдалося досягти домовленостей про режим повного припинення вогню. При цьому він відзначив зменшення кількості снайперських обстрілів і загиблих за останні дні.
Він подякував за незмінну підтримку з боку США територіальної цілісності України і виділення Україні понад $700 мільйонів, основна частина яких піде на потреби нацбезпеки і оборони.
Також сторони обговорили надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО і санкції США проти російського газопроводу «Північний потік — 2». Портман в свою чергу підтримав надання Україні ПДЧ.
- 28 квітня сторони в ТКГ так і не домовилися про «пасхальне» перемирʼя на Донбасі. При цьому голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна може погодитися на російський проєкт перемирʼя, але з урахуванням доповнень.
- 5 травня міністри країн G7 закликали Росію відвести війська від кордону з Україною і припинити вогонь на Донбасі.
- Держприкордонслужба повідомляла, що Росія частково почала відводити війська з території окупованого Криму, але рух біля східного кордону України не спостерігається.