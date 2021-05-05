Міністри країн G7 закликали Росію відвести війська від кордону з Україною та припинити вогонь на Донбасі

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Twitter / G7

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) закликали Росію повністю відвести свої війська від кордонів України.

Про це йдеться в заяві за підсумками зустрічі міністрів у Лондоні.

«Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили та вжила заходів щодо зниження напруженості», — йдеться в частині комюніке міністрів, присвяченій Україні. Крім того, вони закликають «Росію і підтримувані нею воєнізовані формування повернутися до дотримання припинення вогню».

Також глави МЗС країн «Великої сімки» звинуватили Росію в «дестабілізаційній поведінці» та порушеннях прав людини у країні. Водночас міністри висловили готовність розвивати співпрацю з Росією у вирішенні регіональних і глобальних криз.

«Ми продовжимо залучати Росію у вирішення регіональних криз і світових викликів, зокрема проблем зміни клімату, контролю за озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження, а також мирного і сталого розвитку та захисту природи в Арктиці», — йдеться в підсумковому документі зустрічі.

Учасники зустрічі також висловилися за більш стабільні та передбачувані відносини з Росією. «Водночас ми продовжимо нарощувати спільні можливості, наші та наших партнерів для того, щоб стримувати поведінку Росії, що загрожує заснованому на правилах міжнародному порядку, зокрема у сфері кібербезпеки та поширення дезінформації», — підкреслили міністри.