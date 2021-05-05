Учені: Україна зможе досягти колективного імунітету до коронавірусу аж у 2023 році

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Tim Reckmann / Flickr

Учені НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Сікорського», а також представники Інституту епідеміології та інфекційних хвороб вважають, що Україна зможе досягти колективного імунітету до коронавірусу аж у 2023 році.

Про це пише пресслужба університету.

Аналіз учених базується на доповіді McKinsey & Company, в якій зазначається, що головною умовою подолання пандемії стане вакцинація людей від коронавірусу. Тобто науковці поділили країни світу на п’ять кластерів відповідно до темпів вакцинації.

До першого кластеру увійшли США, Ізраїль, Велика Британія, Об’єднані Арабські Емірати, які досягли найбільших успіхів у вакцинації. Там прогнозують формування колективного імунітету у другому-третьому кварталі 2021 року.

До другого кластеру потрапили більшість країн Західної Європи та Канада. Там колективний імунітет сформується ближче до кінця 2021 року.

У третьому кластері опинилися Туреччина, низка країн Центральної Європи, а також Марокко і Уругвай. У цих країнах рівень вакцинованих не перевищує 20%, а також не надто дотримуються карантинних норм. Тому там прогнозують формування імунітету в середині 2022 року.

Україна опинилися в четвертому кластері серед країн, яким характерна висока захворюваність та низькі темпи вакцинації. Сюди також увійшли Росія, Молдова, Грузія, Індія, Бразилія, Мексика та інші. За збереження таких темпів колективний імунітет в цих країнах сформується лише в 2023 році.

В останній кластер потрапили такі країни, як Китай, Австралія, Аргентина та ще деякі держави Південно-Східної Азії. Там низькі темпи вакцинації населення, але і доволі низька захворюваність. Однак формування колективного імунітету там прогнозують на кінець 2022-го — початку 2023 року.

Учені також сформували кілька порад для уряду, як швидше подолати пандемію. Там вважають, що вже зараз потрібно дозволити вакцинацію від коронавірусу усім охочим, а пріоритет надавати тим, хто ще не хворів на коронавірус. Водночас перехворілим радять колоти лише одну дозу вакцини.