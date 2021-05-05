Дослідження у Південній Кореї: Вакцини AstraZeneca та Pfizer ефективні на 87% після першого щеплення

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Одна доза вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca або Pfizer виявилася на 86,6% ефективною у запобіганні інфекцій серед людей у ​​віці 60 років і старше.

Про це свідчать дані Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань (KDCA), які цитує Reuters.

Вакцина Pfizer була на 89,7% ефективна в запобіганні інфекції щонайменше через два тижні після введення першої дози, вакцина від AstraZeneca — на 86%.

Дослідження засноване на аналізі понад 3,5 мільйона людей у Південній Кореї у віці 60 років і старше протягом двох місяців починаючи з 26 лютого. У вибірці були, зокрема, 521 133 людини, які отримали першу дозу вакцини Pfizer або AstraZeneca. Як результат, виявили 1 237 випадків коронавірусу — і тільки 29 з тих, хто захворів, були з вакцинованої групи.

«Доведено, що обидві вакцини забезпечують високий захист від хвороби після першої дози. Люди повинні пройти повну вакцинацію відповідно до рекомендованого графіка, адже ступінь захисту підвищиться після другої дози», — йдеться в повідомленні.

Наразі Південна Корея прагне активізувати свою кампанію з імунізації після того, як повідомлення про ймовірний тромбоз через вакцини відлякали людей від щеплень.

«Близько 95% людей, які померли від коронавірусу в нашій країні, були людьми похилого віку — від 60 років і старші, і вакцини різко знизять ці ризики», — сказав на брифінгу чиновник Міністерства охорони здоровʼя Юн Те Хо.

Він додав, що ймовірність побічних ефектів (включно з тромбозами) «надзвичайно мала» та всі вони виліковні.

Південна Корея наразі вакцинувала 6,7% свого 52-мільйонного населення, але поставила перед собою амбітну мету — зробити щеплення 70% населення до вересня і досягти колективного імунітету до листопада.

Починаючи з середи, 5 травня, південнокорейців, які повністю вакциновані та не мають ніяких симптомів коронавірусу, звільнять від двотижневого обовʼязкового карантину після повернення з-за кордону.