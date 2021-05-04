В Індії коронавірусом заразилися вісім левів у зоопарку

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В Індії вперше виявили коронавірус у восьми диких левів, які живуть у зоопарку міста Хайдарабад.

Про це повідомляє Times of India.

«Після зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, де вісім тигрів і левів мали позитивний результат на COVID у квітні минулого року, ніде не було зареєстровано таких випадків серед диких тварин. Однак у Гонконзі вірус виявили в собак і кішок», — розповів очільник Центру досліджень дикої природи Шириш Упадхає.

Як зазначається, ветеринари зоопарку наприкінці квітня помітили у левів деякі симптоми коронавірусу: втрата апетиту, виділення з носа і кашель. Після цього у тварин взяли зразки мазків із ротоглотки та відправили їх на аналіз. Тести виявилися позитивними.

Наразі фахівці перевіряють, як леви могли заразитися коронавірусом — від працівників зоопарку чи від мешканців будинків, що розташовані поруч.

Окрім цього вчені встановлюють, який саме штам виявили у левів. Нині вони почуваються добре.

Загалом у зоопарку живуть 12 левів віком близько 10 років.