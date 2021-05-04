Ексголова «Нафтогазу» Коболєв вважає, що його звільнили через відмову передати до бюджету $2 млрд
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Кравченко Андрій / POOL / УНІАН
Колишній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв пов’язує своє звільнення з відмовою передати у бюджет 2 мільярди доларів, які були накопичені на рахунках компанії.
Про це він розповів в інтерв’ю Інтерфаксу.
«Ми розуміємо, що вони розраховували на наші гроші — на 10 млрд грн. Наш план був замістити дивіденди тим чи іншим платежем (технологію можна обговорювати — від ОВДП до «авансування дивідендів») в сумі 32 млрд грн. ... Це план, який я комунікував премʼєр-міністру і президенту, вони про це знають», — сказав Коболєв.
Він також підкреслив, що уряд заздалегідь було повідомлено про те, що компанія зазнає збитків, оскільки «Нафтогаз» неодноразово повідомляв про проблеми неплатежів газзбутів і необхідность сформувати резерви за цією дебіторською заборгованістю.
Також Коболєв зазначив, що на рахунках компанії було два мільярди доларів, а в підземних сховищах — сім мільярдів кубометрів газу. Це все підтверджує фінансову стабільність компанії.
«Таким чином, фінансовим планом, який нам, на жаль, не затвердили на цей рік, ми збиралися забезпечити безпеку проходження наступної зими, забезпечити всі інвестиції у видобуток і передати на додаток до всіх стандартних податкових платежів ще 32 млрд грн», — заявив він.
- Нагадаємо, уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду, тому до обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний, який і подав у відставку.
- Причиною для відставки глави і наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу — у 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків. Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.