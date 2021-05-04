Ексголова «Нафтогазу» Коболєв вважає, що його звільнили через відмову передати до бюджету $2 млрд

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Колишній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв пов’язує своє звільнення з відмовою передати у бюджет 2 мільярди доларів, які були накопичені на рахунках компанії.

Про це він розповів в інтерв’ю Інтерфаксу.

«Ми розуміємо, що вони розраховували на наші гроші — на 10 млрд грн. Наш план був замістити дивіденди тим чи іншим платежем (технологію можна обговорювати — від ОВДП до «авансування дивідендів») в сумі 32 млрд грн. ... Це план, який я комунікував премʼєр-міністру і президенту, вони про це знають», — сказав Коболєв.

Він також підкреслив, що уряд заздалегідь було повідомлено про те, що компанія зазнає збитків, оскільки «Нафтогаз» неодноразово повідомляв про проблеми неплатежів газзбутів і необхідность сформувати резерви за цією дебіторською заборгованістю.

Також Коболєв зазначив, що на рахунках компанії було два мільярди доларів, а в підземних сховищах — сім мільярдів кубометрів газу. Це все підтверджує фінансову стабільність компанії.

«Таким чином, фінансовим планом, який нам, на жаль, не затвердили на цей рік, ми збиралися забезпечити безпеку проходження наступної зими, забезпечити всі інвестиції у видобуток і передати на додаток до всіх стандартних податкових платежів ще 32 млрд грн», — заявив він.