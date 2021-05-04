В Україні за добу виявили понад дві тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинували — менше тисячі людей

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Протягом минулої доби, 3 травня, в Україні зафіксували 2 472 нових випадки зараження коронавірусом.

Про це у своєму Facebook написав очільник МОЗ Максим Степанов.

До лікарень із хворобою потрапили 1 325 людей. Водночас майже вісім тисяч одужали від коронавірусу. 166 людей померли від ускладнень.

Найбільшу кількість випадків виявили у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

За 3 травня від коронавірусу в Україні вакцинували 919 людей. За весь час кампанії щеплення отримали понад 756 тисяч українців.