В Україні за добу виявили понад дві тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинували — менше тисячі людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Протягом минулої доби, 3 травня, в Україні зафіксували 2 472 нових випадки зараження коронавірусом.
Про це у своєму Facebook написав очільник МОЗ Максим Степанов.
До лікарень із хворобою потрапили 1 325 людей. Водночас майже вісім тисяч одужали від коронавірусу. 166 людей померли від ускладнень.
Найбільшу кількість випадків виявили у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
За 3 травня від коронавірусу в Україні вакцинували 919 людей. За весь час кампанії щеплення отримали понад 756 тисяч українців.
- Нагадаємо, 23 квітня в Україні від початку пандемії кількість хворих на коронавірус перевалила за 2 млн осіб. Станом на ранок 3 травня у країні зареєстрували майже 2 млн 86 тисяч випадків інфікування COVID-19.
- Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після великодніх і травневих свят.