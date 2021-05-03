Пивний фестиваль «Октоберфест» знову скасували через пандемію коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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geralt / Pixabay
Пивний фестиваль «Октоберфест» 2021 року, як і минулоріч, не відбудеться через пандемію коронавірусу.
Про це заявили премʼєр-міністр Баварії Маркус Зедер і лорд-мер Мюнхену Дітер Райтер на пресконференції 3 травня, повідомляє Der Spiegel.
За словами Зедера, такі фестивалі вимагають великих грошових зобовʼязань, а через коронавірус зберігається надто великий ризик та невизначеність, коли ж пандемія може ослабнути.
«Крім того, у традиційних пивних не можна забезпечити застосування таких заходів, як соціальне дистанціювання і носіння масок», — заявив прем’єр Баварії.
До того ж урядовці зазначили, що не хочуть зіпсувати репутацію фестивалю, перетворивши його на розповсюджувача коронавірусу.
У 2021 році «Октоберфест» мав відбутися з 18 вересня до 3 жовтня.
- Вперше «Октоберфест» відбувся 12 жовтня 1810 року на честь весілля кронпринца Людвіга (в майбутньому король Людвіг I). За понад 200 років існування його скасовували десятки разів — переважно через війни.
- Минулого року фестиваль також скасували — через пандемію коронавірусу. Проте люди все одно прийшли на святкування 19 вересня, вони влаштовували пікніки невеликими групами.