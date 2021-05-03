У Вірменії зробили перший крок до розпуску парламенту: депутати відмовилися призначати Пашиняна премʼєром

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Mikhail Klimentyev \ TASS via Getty Images

Парламент Вірменії на спеціальному засіданні 3 травня не обрав Нікола Пашиняна премʼєр-міністром.

Призначення підтримав тільки один депутат, проти висловилися троє, ще 75 — утрималися, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За конституцією Вірменії для позачергових виборів потрібно, аби премʼєр-міністр подав у відставку, а потім парламент двічі не затвердив кандидатуру нового премʼєра. Саме цієї процедури і мають намір дотриматися Пашинян, підконтрольна йому партія «Мій крок», Національні збори і президент Армен Саркісян.

Другий етап голосування в парламенті Вірменії відбудеться 10 травня.

У разі якщо премʼєр-міністра не оберуть двічі поспіль протягом двох тижнів після відставки, парламент буде розпущений. Після розпуску президент Вірменії офіційно призначить дату голосування на позачергових парламентських виборах. Попередньо прогнозують, що вибори відбудуться 20 червня.