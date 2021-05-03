Moderna передасть COVAX близько 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / naijabang tv
Американська компанія Moderna надасть глобальній ініціативі COVAX 500 мільйонів доз вакцини від COVID-19.
Про це повідомляє Bloomberg.
Повідомляється, що Moderna приєднується до розробників, зокрема AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. і Johnson & Johnson, у поставках продукції ініціативі COVAX, що зіткнулася з невдачами у своєму прагненні допомогти країнам з низькими доходами.
Поставки вакцини Moderna для COVAX повинні початися в четвертому кварталі, а в 2021 році буде поставлено 34 мільйони доз. Решту компанія розраховує надати вже наступного року.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) внесла американську вакцину від коронавірусу Modernа у список рекомендованих для екстреного використання — це пришвидшить її постачання у рамках програми COVAX.
- 30 листопада 2020 року Moderna оголосила остаточні результати третьої фази випробувань своєї вакцини. Вони довели її ефективність на 94,1%. Вакцина може зберігатися у звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів і не втрачати своїх властивостей. Під час дослідження зʼясувалося, що цей препарат забезпечує імунітет щонайменше на три місяці. Ціна однієї дози mRNA-1273 коливатиметься від $25 до $37.