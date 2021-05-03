Єврокомісія рекомендує дозволити вʼїзд до ЄС вакцинованим мандрівникам

Новини

Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС послабити чинні обмеження на вʼїзд до Євросоюзу для поїздок несуттєвого характеру, зокрема туристичних.

Про це йдеться в повідомленні комісії.

«Комісія пропонує дозволити вʼїзд в ЄС з несуттєвих причин не тільки для всіх осіб, які прибувають із країн з хорошою епідемічною ситуацією, але й для всіх людей, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, дозволеної в ЄС», — зазначено в повідомленні.

Дозвіл може поширюватися також на вакцини, які ВООЗ вже сертифікувала для застосування в екстрених ситуаціях. Держави-члени можуть дозволити вʼїзд в ЄС тим людям, які отримали рекомендовану дозу вакцини принаймні за 14 днів до прибуття. Діти, виключені з процесу вакцинації, можуть подорожувати зі своїми вакцинованими батьками, якщо у них буде негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття в ЄС.

Тепер Рада ЄС повинна розглянути пропозицію Єврокомісії. Видання «Європейська правда» звертає увагу, що Єврокомісія може лише давати рекомендації у сфері перетину кордонів. Держави-члени визначають правила в’їзду самостійно.