Фанати «Манчестер Юнайтед» зірвали матч своєї команди в АПЛ. Вони прорвалися на поле, протестуючи проти Суперліги
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / UtdFaithfuls
Матч Англійської прем’єр-ліги з футболу, який мав відбутися 2 травня, перенесли через акцію вболівальників. Вони прорвалися на поле стадіону «Олд Траффорд», де грає футбольний клуб «Манчестер Юнайтед».
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Уболівальники протестували проти американських власників клубу та їхнього рішення долучитися до нового турніру — Європейської суперліги.
Спочатку вболівальники протестували перед стадіоном. Однак згодом їм вдалося прорватися на поле «Олд Траффорд». За кілька годин після виходу вболівальників на поле клуб на своєму сайті повідомив, що матч перенесений на невизначену дату. Центральний матчу туру в АПЛ між «Манчестер Юнайтед» і «Ліверпулем» мав відбуватися без вболівальників у зв’язку з обмеженнями через COVID-19.
Як повідомив «Манчестер Юнайтед» у заяві, рішення перенести матч з міркувань безпеки ухвалили після обговорення з поліцією, місцевою владою, Премʼєр-лігою та обома клубами. У МЮ наголосили, що визнають право на вільне висловлювання думки і мирний протест. «Однак ми засуджуємо перешкоджання команді та дії, які загрожують іншим уболівальникам, персоналу та поліції», — йдеться в заяві. Клуб пообіцяв поліції підтримку в розслідуванні подій. Нову дату матчу ще мають визначити.
- У середині квітня низка найсильніших футбольних клубів підписали угоду про створення Суперліги, яка повинна стати альтернативою клубним змаганням під егідою Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Засновниками виступили 12 клубів: «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Арсенал», «Челсі», «Тоттенхем», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетіко», «Ювентус», «Мілан» та «Інтер».
- У Спілці європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявили, що гравці клубів-засновників Суперліги з футболу в Європі не зможуть грати в національних збірних і брати участь у чемпіонатах світу та Європи. Проти створення Суперліги виступили також уболівальники команд.
- Після такої реакції майже всі ініціатори створення Суперліги заявили про свій вихід з проєкту.