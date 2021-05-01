Розслідування: футболіст Марадона міг би вижити, якби його лікарі вчасно надали допомогу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
lainformacion.com / Flickr
Комісія, яка розслідувала смерть футболіста Дієго Марадони, встановила, що той мав значно більше шансів вижити, якби його лікарі вчасно надали медичну допомогу.
Про це пише AFP.
Комісія була сформована на запит двох доньок Марадони. Експерти встановили, що футболіст почав помирати щонайменше за 12 годин до встановленого часу смерті. Він міг би вижити, якби за цей час його лікарі надали необхідну медичну допомогу.
Після операції Марадона лікувався в орендованому будинку у престижному районі Буенос-Айресу. Але експерти комісії встановили, що в останні дні свого життя футболіст «не цілком використовував свої розумові здібності» і не він повинен був вирішувати, де лікуватися. Також вони вважають, що в його лікуванні було багато «недоліків та порушень», а медична бригада кинула його «напризволяще».
«Цілком очевидно, що комісія стверджує, що все було зроблено неправильно», — зазначив колишній речник Марадони Себастьян Санчі.
- Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Востаннє футболіста бачили на публіці 30 жовтня — на матчі першого туру чемпіонату Аргентини. Матч був присвячений 60-річчю Марадони, однак він не залишився спостерігати за грою, пояснивши це поганим самопочуттям. На початку листопада його шпиталізували з крововиливом у мозок, а 11 листопада виписали з лікарні.
- Прокуратура Аргентини порушила справу після його смерті — розслідує, чи не було недбальства з боку медиків. Наразі під слідством перебувають його нейрохірург Леопольдо Луке, психіатр Агустина Косачева та психолог Карлос Діас, а також дві медсестри і їхні координатори.