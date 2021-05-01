Міністр Кулеба: Путін був змушений реагувати на пропозицію Зеленського зустрітися. Головна мета саміту — припинення війни
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що головною метою зустрічі президентів України та Росії буде припинення війни та деокупація територій.
Про це він розповів у інтерв’ю «Радіо Свобода».
За його словами, президент Росії Володимир Путін був змушений відреагувати на пропозицію зустрічі від президента України Володимира Зеленського.
«Уже рік ми не відбиваємось від російських пропозицій, а навʼязуємо, пропонуємо різні опції і створюємо ситуації, тобто змушуємо Росію реагувати», — підкреслив Кулеба.
Він пояснив, що зустріч у нейтральній країні або в зоні конфлікту є усталеною міжнародною практикою.
«Основна мета зустрічі — це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. Запевняю, коли президент говорить про деокупацію, він має на увазі і Донбас, і Крим», — додав Кулеба.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».