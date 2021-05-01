Міністр Кулеба: Путін був змушений реагувати на пропозицію Зеленського зустрітися. Головна мета саміту — припинення війни

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що головною метою зустрічі президентів України та Росії буде припинення війни та деокупація територій.

Про це він розповів у інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, президент Росії Володимир Путін був змушений відреагувати на пропозицію зустрічі від президента України Володимира Зеленського.

«Уже рік ми не відбиваємось від російських пропозицій, а навʼязуємо, пропонуємо різні опції і створюємо ситуації, тобто змушуємо Росію реагувати», — підкреслив Кулеба.

Він пояснив, що зустріч у нейтральній країні або в зоні конфлікту є усталеною міжнародною практикою.

«Основна мета зустрічі — це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. Запевняю, коли президент говорить про деокупацію, він має на увазі і Донбас, і Крим», — додав Кулеба.