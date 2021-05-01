В Україні за добу зробили майже 50 тисяч щеплень проти коронавірусу. Найбільше у Києві

Новини

picture alliance / Contributor / Getty Images

В Україні за минулу добу (30 квітня) вакцину проти коронавірусу отримали 49 985 осіб. З них першою дозою щепили 49 855, а другою (завершили вакцинацію) — 130 осіб.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

Вакцинацію проводили 236 мобільних бригад з імунізації та 1 838 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу провели у Києві (6 911), Харківській (4 938), Київській (3 735) та Дніпропетровській (3 504) областях. Столиця також є лідером за кількістю проведених вакцинації за весь період кампанії — 75 782 щеплення.

Найменше людей за добу вакцинували в Івано-Франківській (219) та Волинській (447) областях.

Усього з початку кампанії з вакцинації, яка триває з 24 лютого, в Україні зробили 752 553 щеплень. З них вже завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 260 осіб.

Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять за державний кошт. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.

Наразі вакцинують медиків, учасників Операції обʼєднаних сил на Донбасі, соціальних працівників, а також людей 80+ років. Крім того, як додають у МОЗ, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені до підготовки до ЗНО, також розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі.