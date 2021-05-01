В Україні за добу понад 8,5 тисячі нових хворих на коронавірус

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В Україні за минулу добу (30 квітня) коронавірус виявили у 8 549 нових хворих, серед них 374 дитини та 145 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За минулу добу внаслідок ускладнень від коронавірусу помер 351 хворий, одужали — 14 956. До лікарень протягом доби госпіталізували 3 051 особу.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (745), Харківській (730), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях, а також у Києві (671).

Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 2 078 086 випадків (одужали 1 670 481 особа). Померли 44 436 хворих.

Що стосується вакцинації проти коронавірусу, то за минулу добу щеплення зробили 49 985 особам. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 752 295 осіб. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 260 осіб.

Зазначимо, напередодні глава МОЗ Максим Степанов пообіцяв, що до кінця 2021 року Україна буде повністю забезпечена необхідною кількістю вакцин від коронавірусу.