Глава МОЗ Степанов: До кінця 2021 року Україна буде повністю забезпечена вакцинами

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Максим Степанов / Facebook

До кінця 2021 року Україна повністю забезпечить себе необхідною кількістю вакцин від коронавірусу — і незабаром оголосять «приємну новину» щодо контракту.

Про це в ефірі програми «Сьогодні ввечері» на телеканалі «Україна 24» заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

«Ми вакцинуємо до кінця року не менше ніж половину громадян України, принаймні дамо доступ. У нас не примусова вакцинація. За тими контрактами, які в нас вже є, і за тим, що за кілька днів, я думаю, ми повідомимо ще одну приємну новину щодо контракту, ми будемо забезпечені до кінця 2021 року повним обсягом вакцин, які нам необхідні для вакцинації», — заявив Степанов.

За словами міністра, наразі хочуть вакцинуватися 50% українців. МОЗ цей показник не влаштовує — потрібно 70%, бо тоді сформується колективний імунітет.