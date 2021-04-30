Звільнення керівництва «Нафтогазу»: ЄС закликає Україну керуватися стандартами корпоративного управління
- Автор:
- Олег Панфілович
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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images
Європейський Союз приєднався до міжнародного занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України».
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Звільнення Андрія Коболєва та правління компанії не відповідає статуту компанії, вважає Петер Стано, речник верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
Він закликав керівництво України «забезпечити, щоб управлінські рішення щодо підприємств у державній власності ухвалювалися в повній відповідності із засадничими принципами визнаних стандартів корпоративного управління».
- Кабінет міністрів на засіданні 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. Причиною назвали їхню незадовільну роботу — у 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків. Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США та країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.