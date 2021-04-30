На Донеччині зловмисники привласнили техніку іноземної компанії для будівництва доріг за 150 млн грн

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Поліція викрила групу зловмисників, які перереєстрували 29 одиниць техніки, яка належала іноземному інвестору і використовувалася для будівництва доріг. Її вартість складає понад 150 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці зʼясували, що зловмисники, серед яких — іноземні громадяни, підробили документи та здійснили перереєстрацію, привласнивши її.

Під час санкціонованих обшуків у Маріуполі поліцейські вилучили частину транспортних засобів. Провадження розслідується за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.