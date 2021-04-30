У США назвали дату візиту держсекретаря Блінкена до України

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Державний секретар США Тоні Блінкен здійснить офіційний візит до України 5—6 травня.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Як зазначається, у Києві він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, іншими офіційними особами та представниками українського громадянського суспільства, «щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, що триває».

Очікується, що Блінкен оцінить прогрес України в боротьбі з корупцією, яка є ключем для інтеграції в НАТО.