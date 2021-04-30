Посол Британії: Звільнення керівництва «Нафтогазу» викликає серйозні запитання

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс, реагуючи на рішення українського уряду, який 28 квітня звільнив наглядову раду «Нафтогазу» та голову правління Андрія Коболєва, наголосила на необхідності прозорості корпоративного управління державними підприємствами.

Про це Сіммонс заявила у Twitter.

Посол підкреслила, що корпоративне управління має менше залежати від політичного впливу для того, щоб переконати інвесторів з Британії прийти в Україну.

«Звільнення керівництва «Нафтогазу» викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних британських інвесторів прийти в Україну, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу», — наголосила Сіммонс.