МОЗ: Україна забороняє в’їзд із Індії через спалах коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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УНІАН / Ратинський В’ячеслав
Україна закриває в’їзд із Індії через надвелику кількість випадків зараження коронавірусом.
Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час брифінгу 30 квітня.
«Уряд України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 годин 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів», — повідомив він.
Також Ляшко зазначив, що українці та громадяни, які постійно проживають на території України, повинні перебувати на самоізоляції після прибуття з Індії, незалежно від результатів ПЛР-тестів.
За даними заступника глави МОЗ, в Індії впродовж декількох днів реєструють майже 499 тисяч випадків COVID-19 на добу.
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