В Україні істотно зросли темпи вакцинації — за добу від коронавірусу щепили понад 70 тисяч людей

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Matt Allworth / Flickr

В Україні істотно зросли темпи вакцинації населення від коронавірусу. Останні два дні щеплення отримують понад 70 тисяч людей.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

За минулу добу, 29 квітня, від коронавірусу вакцинували 73 тисячі людей. До того ж, уже 130 українців вакцинувалися двома дозами.

Водночас за добу виявили і трохи більше 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Понад 20 тисяч людей одужали від хвороби, а 307 — померли від ускладнень.