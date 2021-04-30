Держсек США Блінкен приїде до України наступного тижня

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Державний секретар США Тоні Блінкен підтвердив, що на початку травня здійснить офіційний візит до України.

Про це він розповів в інтерв’ю CBS.

В анонсі інтерв’ю Блінкен розповідає про ескалацію на українських кордонах за участю російських військ. За його словами, відведення армії поки не гарантує безпеку для України і спрогнозувати дії президента РФ Володимира Путіна неможливо.

«На кордоні з Україною зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася», — підкреслив Блінкен.

Він також зазначив, що відвідає Україну вже наступного тижня.