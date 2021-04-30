До України повернулася 25-та антарктична експедиція

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Національний антарктичний науковий центр

Полярники 25-ї української антарктичної експедиції 29 квітня повернулися зі станції «Академік Вернадський». Разом з ними також приїхала сезонна експедиція, учасники якої працювали на станції близько двох місяців.

Про це Національний антарктичний науковий центр повідомив у Facebook.

Шлях полярників в Україну почався 19 квітня. Спершу вони подолали кораблем «не надто прихильну цього разу» протоку Дрейка, дісталися портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з трьома пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летіли додому.

Учасники експедиції цілий рік проводили геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робили щоденні безперервні вимірювання, підтримували роботу станції та займались ремонтом.

З приїздом сезонного загону роботи з модернізації значно активізувалися, зокрема, залили фундамент та встановили новий потужний кран, замінили систему опалення, встановили антену для безлімітного інтернету тощо. Сезонна команда включала також науковців, які працювали над окремими програмами досліджень.

Нагадаємо, що наприкінці березня на станцію «Академік Вернадський» вирушила 26-та експедиція. У середині квітня вони прибули в Антарктиду й прийняли варту від колег з 25-ї експедиції.