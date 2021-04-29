Держдеп США: Через звільнення керівництва «Нафтогазу» економічний прогрес України опинився під загрозою

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U.S. Department of State / Flickr

США глибоко стурбовані діями українського уряду, який 28 квітня звільнив наглядову раду «Нафтогазу» та голову правління Андрія Коболєва. Про це під час брифінгу заявив прессекретар Держдепу Нед Прайс.

«Ми глибоко стурбовані недавніми маніпуляціями, які український Кабінет міністрів зробив в питаннях регулювання, щоб звільнити раду директорів і змінити керівництво лідируючої енергетичної компанії [«Нафтогаз»]» — сказав він.

Прайс також зазначив, що кадрові перестановки ускладнюють зусилля з реформування енергетичного сектора і поліпшення інвестиційного клімату країни.

«На жаль, ці дії — лише один приклад ігнорування світового досвіду, в результаті чого економічний прогрес України, за який довелося серйозно боротися, опинився під загрозою. Ми продовжуємо підтримувати Україну, але лідери України повинні зробити те, що від них залежить», — наголосив речник Держдепу.