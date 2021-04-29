Європарламент ухвалив резолюцію про дії ЄС у разі вторгнення Росії в Україну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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European Parliament / Flickr
Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка передбачає відключення Росії від платіжної системи SWIFT і припинення закупівлі російських запасів нафти та газу в разі вторгнення РФ в Україну.
Про це свідчать результати голосування. Документ підтримали 569 депутатів, проти виступили 67, утрималися 113.
Резолюція називається «Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової потужності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку».
Також документ передбачає у разі вторгнення в Україну санкції проти російських олігархів і членів їхніх сімей та замороження їхніх активів.
У резолюції наголошується, що Росія становить зовнішню загрозу європейській безпеці. Крім того, влада країни веде внутрішню війну проти власного народу шляхом систематичного придушення опозиції.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що саме до цих сигналів закликала Україна, аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії.
Резолюція не є обовʼязковою до виконання, це рекомендація для країн-членів ЄС.
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