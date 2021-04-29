Синоптики прогнозують у великодні вихідні до +26 °С. Але потім різко похолодає

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В Україні на великодні вихідні майже на всій території очікується сонячна та тепла погода без опадів, проте з початку наступного тижня знову похолодає та підуть дощі з грозами.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Так, на заході країни в суботу, 1 травня, вночі буде +8...+12 °С, вдень до +19 °С, атмосферний тиск вище норми. У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можуть пройти дощі, подекуди з грозою. На Великдень буде хмарно з проясненнями, очікується підвищення температури повітря до +22 °С, вдень можливий дощ. Новий тиждень почнеться з похолодання до +14...+16 °С вдень, буде хмарно, подекуди дощі, сильний вітер.

На Закарпатті 2 травня потеплішає до +21 °С, а 3 травня температура знизиться до +14 °С. У передвеликодній і великодній день буде хмарно з проясненнями і дощитиме, на початку нового тижня теж похмура погода, але опадів не передбачається. У високогір’ї Карпат в суботу +6...+12 °С, подекуди дощі. У неділю +15 °С, часом дощі, дощі з грозами, пориви вітру до 5 м/с.

У південних регіонах 1 травня буде до +20 °С, Великдень відзначиться комфортною теплою погодою до +22 °С, переважно без опадів. У понеділок, 3 травня, температура повітря ще залишиться досить високою — +19...+22 °С, але очікується посилення вітру, можливі опади. З вівторка прогнозується похолодання за ясної погоди. Вода у Чорному морі прогріється до +9 °С.

На сході України з суботи до понеділка температура повітря буде підвищуватися з +19 °С до + 23...+26 °С, проте у вівторок різко знизиться до +14...+18 °С. На Великдень опади малоймовірні. У понеділок, 3 травня, може бути посилення південного вітру до 8 м/с, можливі опади. У Харкові субота буде похмурою і дощовою, температура +13...+19 °С. На Великдень буде часто виглядати сонце, максимальна температура +20 °С, посилення південно-східного вітру до 5 м/с.

У північних та центральних регіонах у суботу, 1 травня, вночі синоптики прогнозують +10...+12 °С, вдень +17...+18 °С, у Кіровоградській та Черкаській областях до +21 °С. Буде хмарно з проясненнями, очікуються грозові дощі.

У Києві в перший день травня буде +11...+18 °С, сонце буде виглядати часто. У неділю, 2 травня, буде хмарно, вдень очікується дощ, можливо з грозою. Другий день Великодня, 3 травня, буде хмарним із невеликими проясненнями, температура до +17 °С. Потужний західний вітер посилиться у другій половині дня та може сягати 10 м/с.

За прогнозами синоптиків, на Великдень найвищу температуру +23 °С покажуть термометри в Кіровоградській області, найнижчу — +17 °С — в Чернігівській.

Загалом у травні очікується нестійка та мінлива погода, можливі короткочасні похолодання зі значними перепадами температур, вітер, сильні дощі.