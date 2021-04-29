ВАКС переніс засідання у справі Гладковського-молодшого
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Вищий антикорупційний суд переніс на 17 травня засідання у справі сина колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігоря.
Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на пресслужбу суду.
«У зв’язку з тим, що обвинувачений не був представлений захисниками, колегія суддів вирішила відкласти підготовче судове засідання», — повідомили в суді.
У ВАКС додали, що один із захисників обвинуваченого подав до суду клопотання, що не зможе прийти на засідання, оскільки бере участь у слідчих діях. Інший адвокат не повідомив суд про причину неприбуття.
Гладковський-молодший заперечує свою провину. «Я повністю відкидаю будь-які обвинувачення. […] Мене звинувачують, що я, не маючи повноважень, не будучи чиновником, нібито вплинув на те, що одне підприємство додало поворотну фінансову допомогу і повернуло її іншому», — сказав він у коментарі «Суспільному».
- У лютому 2019 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, згідно з яким син ексзаступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського є одним з організаторів схем розкрадання в оборонному комплексі.
- Згідно з розслідуванням, оборонні заводи закуповували для техніки деталі з Росії, а запчастини завозилися контрабандою без перевірки якості. Контрабанду відмивали через фірми, які контролювали особи, наближені до «Укроборонпрому». До схеми також причетні власник «Оптимумспецдеталі» Андрій Рогоза та його бізнес-партнер Віталій Жуков.
- Наприкінці грудня 2020 року НАБУ завершило розслідування проти сина Гладковського.
- 22 квітня 2021 року НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського, а 26 квітня йому вручили підозру.