ВАКС переніс засідання у справі Гладковського-молодшого

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Вищий антикорупційний суд переніс на 17 травня засідання у справі сина колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігоря.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на пресслужбу суду.

«У зв’язку з тим, що обвинувачений не був представлений захисниками, колегія суддів вирішила відкласти підготовче судове засідання», — повідомили в суді.

У ВАКС додали, що один із захисників обвинуваченого подав до суду клопотання, що не зможе прийти на засідання, оскільки бере участь у слідчих діях. Інший адвокат не повідомив суд про причину неприбуття.

Гладковський-молодший заперечує свою провину. «Я повністю відкидаю будь-які обвинувачення. […] Мене звинувачують, що я, не маючи повноважень, не будучи чиновником, нібито вплинув на те, що одне підприємство додало поворотну фінансову допомогу і повернуло її іншому», — сказав він у коментарі «Суспільному».