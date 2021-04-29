У Держдепі США та G7 відреагували на звільнення Коболєва з «Нафтогазу»: «Має бути повага до корпоративного управління»

Новини

google.com

Державний департамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Андрія Коболєва з посади очільника «Нафтогазу». Там наголосили на необхідності поваги до корпоративного управління.

Про це вони написали у Twitter.

«Повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності під час призначення персоналу енергетичного сектора — будь то урядові або державні підприємства — є ключовим фактором для підтримки довіри до прихильності України до реформ», — повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

Водночас посли країн G7 також зазначили, що управління державними підприємствами має бути вільне від політичного втручання.

«Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобовʼязань України», — наголосили там.