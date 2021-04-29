Судан призупиняє будівництво в країні військової бази для Росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikimedia
Влада Судану вирішила призупинити будівництво на території своєї країни військово-морської бази для Росії.
Про це пише «Радіо Свобода».
Також Хартум повідомив Москву про те, що заборонить нове розміщення російських військових кораблів. Дію договору між обома країнами призупинили до затвердження парламентом.
Наприкінці осені 2020 року уряд Росії схвалив проєкт угоди з Республікою Судан про створення на її території бази Військово-морського флоту РФ для матеріально-технічного забезпечення. За угодою Судан надасть землю для будівництва бази на 4 кораблі, яка зможе приймати військові кораблі із ядерною енергетичною установкою. За договором чисельність контингенту бази не повинна перевищувати 300 осіб. При цьому російські кораблі на базі будуть недоторканні (імунітет на огляд, обшук і арешт).
- У Судані ще з 2019 року фіксували російських найманців з «ПВК Вагнера», які до цього воювали на Донбасі і в Сирії. Росія активно розвиває звʼязки з африканськими країнами і намагається посилити свою військову присутність.
- У серпні 2020 року влада Судану уклала мирну угоду з повстанськими групами на півдні і заході країни. Конфлікт там триває з 2003 року. Після цього новий уряд Судану погодився виплатити $335 мільйонів американським жертвам, а Дональд Трамп пообіцяв виключити Судан зі списку країн, що фінансують тероризм.