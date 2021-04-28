NYT: ФБР обшукало квартиру й офіс адвоката Трампа Джуліані у справі про його діяльність в Україні

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У Нью-Йорку співробітники ФБР провели обшук в квартирі та офісі адвоката експрезидента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Це повʼязано з розслідуванням його діяльності в Україні.

Про це пише The New York Times.

За даними джерел видання, слідчі вилучили портативну техніку Джуліані, а також обшукали його квартиру на Медісон-авеню і його офіс на Парк-авеню близько шостої ранку (13:00 за Києвом).

Адвокат Джуліані Роберт Костелло назвав обшуки «непотрібними», оскільки його клієнт запропонував відповісти на запитання прокуратури, за винятком тих, які стосувалися його конфіденційного спілкування з колишнім президентом.

Як пише видання, розслідування зосереджене на питанні, чи лобіював Джуліані через адміністрацію Трампа у 2019 році інтереси українських посадовців і олігархів, які водночас допомагали Джуліані шукати компромат на політичних суперників Трампа, включно з тодішнім кандидатом у президенти Джо Байденом.