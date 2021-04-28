Держбюро прийшло з обшуками в «Богдан Моторс» і «Кузню на Рибальському»

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Державне бюро розслідувань (ДБР) прийшло з обшуками на завод «Кузня на Рибальському» в Києві та в підрозділи корпорації «Богдан Моторс».

Про це «Бабелю» повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова.

Слідчі дії у столиці та деяких областях проводять у рамках розслідування закупівлі Міністерством оборони військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості за завищеними цінами.

Ідеться про дорогі контракти з Міноборони за 2015—2019 роки на поставку 300 медавтомобілів Богдан 2251, понад 800 вантажівок Богдан (МАЗ) 63172, а також модернізацію та ремонт фрегату «Гетьман Сагайдачний» і покупку малих броньованих артилерійських катерів «Гюрза-М», «Кентавр» та інших.

Розслідується можливе перевищення повноважень чиновниками Міноборони, які призвели до розтрат і неякісної модернізації (ремонту). Вищевказана техніка не відповідає держстандартам, але вже перебуває в ЗСУ.