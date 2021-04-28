Держбюро прийшло з обшуками в «Богдан Моторс» і «Кузню на Рибальському»
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- Костя Андрейковець
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Державне бюро розслідувань (ДБР) прийшло з обшуками на завод «Кузня на Рибальському» в Києві та в підрозділи корпорації «Богдан Моторс».
Про це «Бабелю» повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова.
Слідчі дії у столиці та деяких областях проводять у рамках розслідування закупівлі Міністерством оборони військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості за завищеними цінами.
Ідеться про дорогі контракти з Міноборони за 2015—2019 роки на поставку 300 медавтомобілів Богдан 2251, понад 800 вантажівок Богдан (МАЗ) 63172, а також модернізацію та ремонт фрегату «Гетьман Сагайдачний» і покупку малих броньованих артилерійських катерів «Гюрза-М», «Кентавр» та інших.
Розслідується можливе перевищення повноважень чиновниками Міноборони, які призвели до розтрат і неякісної модернізації (ремонту). Вищевказана техніка не відповідає держстандартам, але вже перебуває в ЗСУ.
- 15 листопада 2018 року компанія Еwins Liмiтеd, яка входить до групи компаній «ТАС» Сергія Тігіпка, підписала з інвестфондом «Прайм Ессетс Кепітал» Петра Порошенка угоду про придбання заводу «Кузня на Рибальському». Пізніше стало відомо, що Ewins Limited придбала акції заводу «Кузня на Рибальському» в Києві за $236 мільйонів у фонду Петра Порошенка і за $64 мільйони у фонду Ігоря Кононенка.
- У 2019 НАБУ затримувало колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Посадовця та його компанію «Богдан Моторс» підозрювали в завищенні цін на автомобільну техніку для ЗСУ. Гладковський, як і його син Ігор, зараз є підозрюваними у справі про розкрадання та корупцію в оборонній промисловості.