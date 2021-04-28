МОЗ: За тиждень роботодавці записали на вакцинацію понад 200 колективів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Antonio Masiello / Contributor / Getty Images
На вакцинацію від коронавірусу з 21 квітня записалися понад 200 колективів компаній, підприємств і організацій.
Про це на онлайн-зустрічі «Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19» розповіла генеральна директорка директорату розвитку цифрових трансформацій охорони здоров’я МОЗ Марія Карчевич, цитує Укрінформ.
«У нас уже записано [на вакцинацію] понад 200 колективів з усієї України. Кількість охочих у колективах дуже різна — це від 50 осіб до 9 тисяч, залежно від кількості членів у колективі», — розповіла Карчевич.
Сама вакцинація стане можливою за умови постачання в Україну достатньої кількості вакцини. Тоді до охочих колективів виїжджатиме мобільна бригада. Бригада може робити орієнтовно по 100 щеплень на день.
Для вакцинації працівників необхідно записатися в чергу, залишивши заявку на колективну вакцинацію через контакт-центр за телефоном 0-800-602-019.
Компанія повинна визначити відповідальну контактну особу, скласти поіменні списки тих, хто хоче вакцинуватися, надати приміщення для вакцинації та медспостереження після неї (згідно з вимогами МОЗ), а також забезпечити дотримання санітарних норм і наявність засобів захисту.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять за державний кошт. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- Станом на 28 квітня в Україні від коронавірусу прищепили 558 716 українців. Завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози препарату) 9 українців. Щеплення роблять вакцинами AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.