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Чернігів, попри «червону» зону, послаблює карантин і повертає молодших школярів за парти

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Чернігові,— попри «червону» карантинну зону в регіоні, дозволили відновити роботу дитсадкам, початковій школі та підприємцям на відкритому повітрі. Про це йдеться в повідомленні міської ради.

З 29 квітня (пʼятниця) дозволили:

З 5 травня (середа) дозволили:

Управлінню транспорту рекомендували підготувати пропозиції щодо відновлення роботи громадського транспорту у звичайному режимі з 5 травня.