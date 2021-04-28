Чернігів, попри «червону» зону, послаблює карантин і повертає молодших школярів за парти
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У Чернігові,— попри «червону» карантинну зону в регіоні, дозволили відновити роботу дитсадкам, початковій школі та підприємцям на відкритому повітрі. Про це йдеться в повідомленні міської ради.
З 29 квітня (пʼятниця) дозволили:
- Приймати відвідувачів тим, хто торгує та обслуговує населення на відкритому повітрі, крім ТРЦ і розважальних закладів.
- Закладам харчування — обслуговувати клієнтів на відкритих майданчиках. Відстань між столами має становити щонайменше 2 метри, за одним столом —не більше ніж 4 особи (без урахування дітей до 18 років). Відвідувачі мають заходити в заклад і пересуватись у ньому в масці. Сидіти за столом можна без неї.
- Відвідувати спортивні гуртки (заклади позашкільної освіти спортивного спрямування).
- Спортсменам команд міста й області, які готуються до змагань, — відвідувати спортзали.
З 5 травня (середа) дозволили:
- Відвідувати дитсадки й початкову школу.
- Проводити масові спортивні заходи, які є у календарному плані міста, на відкритому повітрі та без глядачів.
Управлінню транспорту рекомендували підготувати пропозиції щодо відновлення роботи громадського транспорту у звичайному режимі з 5 травня.
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- Уряд вирішив не змінювати правила карантину на час Великодня і травневих свят. Водночас закликають релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.