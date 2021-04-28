В Україні схвалили механізм надання переселенцям іпотеки під 3%. Щасливчиків обиратиме генератор випадкових чисел

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Марьян Блан / Unsplash

Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу пільгової іпотеки для переселенців під 3% річних — осіб, які отримають кредит, відбиратиме генератор випадкових чисел.

Відповідне рішення уряд ухвалив 28 квітня.

Спочатку для визначення осіб, які зможуть претендувати на пільгову іпотеку, сформують окрему чергу на базі чинних реєстрів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та його регіональних управлінь.

Після цього відбір переможців з числа кандидатів, які перебуватимуть у новоствореній черзі, відбуватиметься шляхом випадкового вибору — за допомогою генератора випадкових чисел.

Іпотечні кредити надаватимуть переселенцям за рахунок коштів гранту у розмірі €25,5 млн, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).

«У разі потрапляння до черги за угодою із KfW, людина одночасно зберігає своє місце у черзі, сформованій Державним фондом та його регіональними управліннями до моменту отримання житла», — наголосила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук.

За цією програмою можна буде отримати пільговий кредит на введене в експлуатацію житло вартістю до 40 тисяч євро терміном до 20 років із розрахунку 63 кв. м загальної площі та додатково 10,5 кв. м на сімʼю.

Загалом у рамках проєкту в 2021—2022 роках планують забезпечити житлом приблизно 680 сімей або 1 768 переселенців.

Окремо зазначається, що люди самі зможуть обрати квартиру в багатоповерхівці або одноквартирний житловий будинок за умови, що нерухомість була введена в експлуатацію не більше ніж 35 років тому або пройшла реконструкцію не більше ніж 25 років тому.