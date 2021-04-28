Наглядова рада «Укрзалізниці» вирішила почати конкурс на нового главу правління
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Мусієнко Владислав\УНІАН
Наглядова рада «Укрзалізниці» вирішила розпочати конкурсний відбір кандидатів на посаду глави правління компанії.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
До проведення конкурсу, зазначають у компанії, планують залучити консультанта з відбору персоналу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 17 березня за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» звільнив з посади главу правління компанії Володимира Жмака. Його призначили на цю посаду наприкінці серпня 2020 року. Жмак називав рішення про своє звільнення «необґрунтованим і незаконним» та заявляв про плани оскаржувати його у суді.
Зараз обов’язки глави УЗ виконує член правління компанії Іван Юрик, який раніше вже обіймав посаду очільника.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 15 березня доручив міністрам проаналізувати роботу «Укрзалізниці» з 2015 року.
- 31 березня Кабмін затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» на 2021 рік, який передбачає дохід у 93 мільярди гривень з прибутком на рівні 3,6 мільярда гривень і податками в бюджет на 24,7 мільярда. План передбачає оновлення вагонів.