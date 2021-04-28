Держприкордонслужба: Росія почала відводити війська, але лише в окупованому Криму
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Марієнко Андрій / УНІАН
Росія частково почала виводити війська з території окупованого Криму, але руху біля східного кордону України не спостерігається.
Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв’ю «РБК-Україна».
«Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… Наразі ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму», — розповів він.
За словами Дейнеко, нині залишається скупчення сил і техніки у військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар у Воронезькій області — за декілька десятків кілометрів від кордону з Україною. Він також зазначив, що нині зарано говорити, що Росія відведе всі свої війська від кордонів України.
«Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо», — сказав голова Держприкордонслужби і запевнив, що прикордонники продовжать стежити за пересуваннями російських військ.
- З кінця березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. Біля кордону України та в окупованому Криму РФ сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння.
- 22 квітня міністр оборони Росії заявив, що війська починають повертатися на постійне місце дислокації, але в Чорному морі залишилися десантні кораблі, а в таборі біля Воронежу досі стоїть техніка.