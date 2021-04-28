Держприкордонслужба: Росія почала відводити війська, але лише в окупованому Криму

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Марієнко Андрій / УНІАН

Росія частково почала виводити війська з території окупованого Криму, але руху біля східного кордону України не спостерігається.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… Наразі ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму», — розповів він.

За словами Дейнеко, нині залишається скупчення сил і техніки у військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар у Воронезькій області — за декілька десятків кілометрів від кордону з Україною. Він також зазначив, що нині зарано говорити, що Росія відведе всі свої війська від кордонів України.

«Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо», — сказав голова Держприкордонслужби і запевнив, що прикордонники продовжать стежити за пересуваннями російських військ.