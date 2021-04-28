Офіс генпрокурора встановив особи 260 іноземців, які воювали в Криму і на Донбасі

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Українські прокурори розслідують участь близько 260 іноземців у воєнних діях в Криму і на Донбасі проти українських сил.

Про це розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає «Крим.Реалії».

За його словами, встановлено особи 260 іноземців з 32 країн, частина з яких можуть бути причетні до воєнних злочинів.

«Ми не виключаємо той факт, що багато хто з цих людей брав активну участь в бойових діях і міг бути причетний до воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Тому ми активно перебуваємо в діалозі з нашими колегами і просимо їх сприяти розслідуванню кримінальних проваджень, які у нас є», — сказав Мамедов.