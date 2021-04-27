Сейм Литви ухвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликав Росію «припинити агресію, провокації та пропаганду»

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Сейм Литви

Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом до Росії припинити агресію, провокації та пропаганду проти України, а також відвести війська від українського кордону.

Про це повідомляється на сайті законодавчого органу.

«Сейм рішуче засудив неспровоковану військову агресію Російської Федерації проти України та інші агресивні односторонні дії, які грубо порушують двосторонні й багатосторонні угоди та норми міжнародного права і становлять загрозу для європейської безпеки», — наголосили в Сеймі.

Також парламент Литви закликав РФ допустити міжнародні організації, що надають гуманітарну допомогу місцевому населенню, на тимчасово окуповані території на сході України, закрити незаконні центри тримання під вартою, звільнити незаконно затриманих українських громадян, припинити паспортизацію на окупованих територіях і їхню демографічну зміну.

У резолюції Сейм закликав держави-члени Євросоюзу не підтримувати реалізацію енергетичних проєктів, які послаблюють євроатлантичну єдність, зокрема «Північний потік — 2».

Литовський парламент закликав міжнародну спільноту підтримати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, посилити адресні економічні й особисті санкції проти Росії та її представників через агресію проти України, а також координувати санкційну політику проти окремих осіб, причетних до корупції в Росії та Україні.

Водночас Україну закликали продовжити реформи, особливо в судовій системі, прокуратурі та фінансовому секторі, у боротьбі з корупцією.

За словами голови комітету із закордонних справ литовського Сейму Жигімантаса Павільоніса, ці питання стануть темою Четвертої міжнародної конференції щодо України в Вільнюсі 7—8 липня.

Окрім цього, у резолюції закликали Росію виконати свої міжнародні зобовʼязання, зокрема Мінські угоди, та запевнили, що Литва «ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією». Резолюцію підтримали 102 депутати, один утримався.