ЦПК: На конкурс до комісії, що відбиратиме керівника Бюро економічної безпеки, подалися троє нардепів «Слуги народу»

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Facebook / Андрій Холодов

На конкурс на членів комісії, яка відбиратиме керівника нового Бюро економічної безпеки, подалися 22 кандидати. Серед них нардепи від «Слуги народу» — Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Холодов та Юлія Діденко. Всі троє є членами Комітету Верховної Ради з питань фінансів, на засіданні якого 28 квітня і визначатимуть членів цієї конкурсної комісії.

Про це повідомляє «Центр протидії корупції».

За законом майбутня конкурсна комісія має складатися з девʼяти осіб — три особи від Ради національної безпеки та оборони, три від Кабінету міністрів і ще три від парламенту.

Квота парламенту теж має свій поділ: дві особи визначаються Радою за поданням фінансового комітету і одна за поданням правоохоронного комітету.

Саме фінансовий комітет вже завершив прийом документів від кандидатів та 28 квітня визначить двох кандидатів, яких висунуть на голосування в залі парламенту.

ЦПК наголошує, що за законом кандидати від парламенту мають обиратися з-поміж громадських об’єднань, професійних спілок та їхніх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їхніх об’єднань, недержавних засобів масової інформації. Тому у разі обрання до складу комісії чинних нардепів це означатиме, підкреслюють у ЦПК, «політичну заангажованість конкурсу».

Нардеп Холодов, який претендує стати членом комісії, є фігурантом журналістського розслідування. У ЗМІ повідомляли, що його родина пов’язана з бізнесом з дистрибуції цигарок, та вказували на ймовірні податкові порушення, а також нардепа викрили на лобіюванні у Раді інтересів тютюнового бізнесу.

Інша претендентка — Ольга Василевська-Смаглюк до парламенту працювала журналістом на каналі «1+1». У ЦПК вказують, що її відносять до групи депутатів, підконтрольних олігарху Коломойському.

Юлія Діденко, за даними ЦПК, входить до так званої «групи Павлюка» у Раді. Іллю Павлюка, додає ЦПК, пов’язують з контрабандними схемами.