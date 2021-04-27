Bloomberg: У світі вже зробили мільярд щеплень від коронавірусу

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Matt Allworth / Flickr

Після початку глобальної кампанії з вакцинації населення світу від коронавірусу з грудня 2020 року вже було проведено понад 1 мільярд щеплень.

Про це йдеться у даних Bloomberg.

Найбільше щеплень зробили у США. Там вже ввели 230 мільйонів доз вакцин. У Китаї ввели 224 мільйони доз, а в Індії — 145 мільйонів. На 4 місці опинився Європейський Союз (132 мільйони щеплень), а замикає першу п’ятірку Велика Британія — 46 мільйонів щеплень.

Водночас попри таку велику кількість щеплень жодна з них досі не вакцинувала принаймні 70% свого населення для отримання колективного імунітету. Наприклад, у США обидві дози отримали 28,9% людей, а у Британії — 19,3%.

Якщо говорити про вакцинацію населення у відсотках, то тут серед лідерів Сейшельські острови, які вже вакцинували 58,5% населення, та Ізраїль, який вакцинував 55,5% населення. Єдиним місцем, де вже повністю завершили вакцинацію дорослого населення, став Гібралтар. Там для цього було достатньо усього 70 тисяч щеплень.