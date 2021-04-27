США направили в Чорне море патрульний корабель Hamilton. Росія — ракетний крейсер у той же район
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Twitter / U.S. Sixth Fleet
Сполучені Штати направили в Чорне море патрульний корабель берегової охорони Hamilton («Гамільтон»).
Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США у Twitter.
«Hamilton відправляється у північному напрямку для проходу в Чорне море», — зазначили у флоті.
Там також повідомили, що під час перебування корабель співпрацюватиме із союзниками США по НАТО та партнерами в Чорноморському регіоні. Але конкретних завдань не вказують.
Hamilton направляється після навчань з есмінцем ВМС США Roosevelt («Рузвельт»), який разом із кораблем Donald Cook («Дональд Кук») повинні були в середині квітня зайти в Чорне море.
Як повідомляє Інтерфакс, Росія у відповідь направила в Чорне море гвардійський ракетний крейсер «Москва». Він нібито братиме участь у бойових навчаннях і спільних маневрах з кораблями Чорноморського флоту, а також вертольотами морської авіації та ППО.
На час навчань РФ закриє для кораблів морський полігон і прилеглу акваторію. У якому саме квадраті проводитимуть стрільби — не вказано.
- 9 квітня Міністерство закордонних справ Туреччини повідомило, що Військово-морські сили США направлять два кораблі в Чорне море — ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt. За повідомленням турецьких ЗМІ, кораблі мали вийти в Чорне море 14 та 15 квітня і залишатися там до 4 й 5 травня. Однак Пентагон вирішив не відправляти кораблі через побоювання ескалації конфлікту між Росією та Україною.
- The Sunday Times повідомляє, що Велика Британія планує у травні відправити в Чорне море два кораблі Королівського флоту на знак солідарності з Україною.