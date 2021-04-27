Україна оголосила персоною нон ґрата російського консула в Одесі

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Україна оголосила персоною нон ґрата консула генерального консульства Росії в Одесі. Він має покинути територію країни до 30 квітня.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

«МЗС оголошує консула генконсульства РФ в Одесі небажаною для перебування на території України особою», — наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

МЗС ухвалило таке рішення у відповідь на дії Росії, яка 26 квітня вирішила вислати співробітника посольства України в Москві.