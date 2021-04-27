У Києві ДБР затримало поліцейського, який за гроші «дозволяв» ресторанам працювати під час посиленого карантину

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Державне бюро розслідувань викрило заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Києві на вимаганні грошей у керівництва розважальних закладів і ресторанів за дозвіл працювати під час карантину.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними правоохоронців, посадовець вимагав у керівників закладів по 5—20 тисяч гривень за тиждень роботи.

Поліцейського затримали під час одержання 13 тисяч гривень, до цього слідчі ДБР задокументували, як він отримав 25 тисяч гривень.

Наразі проводяться обшуки за місцем роботи затриманого, вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) й обрання запобіжного заходу.